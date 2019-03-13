هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 10:49 م

مشهد عام لمتجر كبير تعرض للنهب في ماراكايبو بولاية زوليا الفنزويلية الحدودية، الأربعاء 13 آذار/مارس 2019

يُستأنف العمل في فنزويلا الخميس بعد أسبوع من توقّفه جرّاء انقطاع التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من آذار/مارس، بحسب ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز الأربعاء.

وقال الوزير في كلمة تم بثها عبر التلفزيون مباشرةً "قرّر الرئيس نيكولاس مادورو أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا غداً الخميس"، مشيراً إلى استعادة التيّار الكهربائي "بنسبة 100%" في كلّ أنحاد البلاد تقريباً.

وكانت الحكومة علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي يوم الخميس 7 آذار/مارس الساعة 16,50 بالتوقيت المحلّي (00,50 بتوقيت غرينتش). كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة ان أكثر من 500 متجر تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو (غرب) خلال انقطاع الكهرباء.

ودعت نقابة "كونسيكوميرسيو" قوات الأمن لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها.

وأسفت في بيان "لإفلات مثيري الشغب من العقاب واستغلالهم أزمة الكهرباء... والمنشآت المدمرة" في الوسط التجاري لماراكايبو وفي "500 منشأة أخرى".

وعاد التيار تدريجياً منذ مساء الإثنين في كراكاس وفي معظم ولايات البلاد وفقاً للحكومة، باستثناء الولايات الغربيّة، وبخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.

وليل الثلاثاء، أعلن مادورو "النصر في الحرب الكهربائية" التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة.

وبحسب تحليلات اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء 875 مليون دولار.

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