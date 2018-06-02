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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 05:21 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:21

وزير التجارة الاميركي ويلبور روس (وسط) يغادر فندقا في بكين في 2 حزيران/يونيو 2018.

بدأ وزير التجارة الاميركي ويلبور روس السبت في بكين محادثات جديدة مع الصين من اجل نزع فتيل التوتر التجاري بين العملاقين الاقتصاديين.

وتطالب الولايات المتحدة بانفتاح أكبر للسوق الصينية وبخفض عجزها التجاري مع الصين بواقع 200 مليار دولار سنويا (171 مليار يورو) بعدما سجل 375 مليار دولار العام الفائت. الا ان الصين لم توافق حتى الان على هذا المبلغ الذي يعتبره بعض خبراء الاقتصاد "غير واقعي".

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني ان روس وصل صباح السبت الى العاصمة الصينية واجرى بعد الظهر محادثات "محدودة النطاق" على ان يبدأ الاحد مفاوضات "رسمية" من دون تفاصيل اضافية.

والتقى روس نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي القريب من الرئيس شي جينبينغ ومهندس السياسة الاقتصادية، وفق ما قال مسؤول حكومي اميركي لوكالة فرانس برس.

وتأتي الزيارة مع تصعيد التوتر بين البلدين اللذين كانا أعلنا هدنة في خلافهما التجاري في ايار/مايو، الا ان ادارة الرئيس دونالد ترامب لوحت مجددا الثلاثاء بفرض رسوم ب25% على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الصينية سنويا.

ونددت بكين ب"مواجهة" مع واشنطن وهددت باتخاذ "اجراءات حازمة" لحماية مصالحها. الا ان النظام الشيوعي يحاول منذ ذلك الحين تهدئة الاجواء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونين الجمعة "بابنا مفتوح امام المفاوضات والمشاورات. وعلى الجانبين التزام موقف صادق وروح من المساواة والاحترام المتبادل في محادثاتهما على الصعيدين التجاري والاقتصادي من أجل التوصل الى حل مقبول لكليهما".

وغالبا ما يندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالممارسات التجارية "غير المنصفة" للصين وبالعراقيل التي تفرضها امام الاستثمارات الاجنبية ونقل التكنولوجيا "الالزامي" للشركات الاميركية، وهي اتهامات ترفضها بكين.

ولوّح الرئيس الاميركي بفرض ضرائب اضافية على نحو 150 مليار دولار من الواردات الصينية.

وعلق جو فينغ عميد معهد العلاقات الدولية في جامعة نانكين لفرانس برس ان "ادارة ترامب تريد تحقيق غاياتها من خلال التهديد بفرض تعرفات، لذا لست متفائلا بما ستفضي اليه المحادثات الجديدة".

واضاف "احتمال عدم وقوع أي حرب تجارية ضعيف. أخشى ان يكون أفضل خيار عملي للجانبين هو الحد من نطاق هذا النزاع".

وأعلنت الصين الاربعاء تخفيضات جديدة للرسوم الجمركية على العديد من السلع بحيث تخفض اعتبارا من اول تموز/يوليو بواقع النصف او بنسبة 75 في المئة. ويشمل ذلك الثياب والاحذية وادوات التجميل والاجهزة المنزلية.

ويأتي ذلك اثر قرار الاسبوع الفائت بخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة بنسبة تراوح بين 15 و25 في المئة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب