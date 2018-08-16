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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 04:26 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:26

مقر محكمة ألكسندريا بولاية فرجينيا الأميركية قبل بدء مداولات هيئة المحلفين في محاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب، في 16 آب/أغسطس 2018

استأنفت هيئة المحلفين في محاكمة بول مانافورت مداولاتها الجمعة سعيا الى اصدار حكم بحق المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف استئناف المداولات بأنه "يوم حزين لبلدنا".

وأعرب القاضي عن تفاؤله بإمكانية التوصل "قريبا" إلى إصدار حكم، بعد أن دخلت المداولات يومها الثاني.

في هذه الأثناء قال ترامب إن مانافورت "شخص جيد جدا"، عمل معه "لفترة قصيرة جدا".

وقال ترامب في تصريح صحافي "أعتقد أن معاملتهم لبول مانافورت محزنة جدا".

وبول مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسي السابق، متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يتضمن عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.

وخاطب القاضي توماس سيلبي إيليس هيئة المحلفين التي تضم ست نساء وستة رجال تنظر في التهم الـ18 الموجهة إلى مانافورت "يمكنكم المداولة قدر ما تشاؤون".

وبعد خروج هيئة المحلفين من المحكمة توجه القاضي إلى محامي الادعاء والدفاع والحضور قائلا "نحن متفائلون بان القضية قد تنتهي قريبا".

ومانافورت هو أول شخص يقف في قفص الاتّهام في سياق التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وهذه الاتهامات المرتبطة بماليته الخاصة، تتناول وقائع سابقة لتوليه إدارة حملة ترامب عام 2016، وغير مرتبطة بقضية التواطؤ مع موسكو، لكنها حول وقائع كشفت خلال تحقيق مولر.

- حسابات مصرفية سرية وخيانة -

وطالما وجّه ترامب انتقادات للتحقيق الذي يجريه مولر واصفا إياه بأنه "حملة مطاردة" نافيا حصول اي تواطؤ مع موسكو للفوز على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وطرحت القضية أمام هيئة المحلفين صباح الخميس بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وانفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.

وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا وأودعها في مصارف قبرصية.

في المقابل، ركز الدفاع على ضرب مصداقية الشاهد الأساسي شريك مانافورت السابق ريك غيتس (46 عاما) الذي أقرّ بذنبه ويتعاون مع فريق مولر.

وخلال إدلائه بشهادته أقر غيتس بسرقة مئات آلاف الدولارات من مانافورت وإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وفي حين أقر غيتس ومتهمون آخرون بالذنب في القضية، رفض مانافورت عقد اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة وأصر على تمضية النهار في المحكمة، وهو قد يقضي بقية حياته في السجن في حال إدانته.

بعدما عمل مستشارا في حملات الرؤساء الجمهوريين السابقين جيرالد فورد ورونالد ريغان وجورج بوش الأب والسناتور السابق بوب دول، تولى مانافورت إدارة حملة ترامب من أيار/مايو وحتى آب/أغسطس 2016.

واضطر مانافورت للتنحي على خلفية تساؤلات حول عمله لصالح الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا يانوكوفيتش ويقول خبراء قانونيون إنه يأمل بالحصول على عفو رئاسي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب