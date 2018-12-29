استئناف حركة الطيران في مطار هانوفر إثر اقتحام سيارة مدرجه

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 05:34 م

مسافرون ينتظرون في مطار هانوفر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 عقب تعليق الحركة الجوية بعد دخول رجل بسيارة إلى مدرج المطار

أعلنت الشرطة الألمانيّة أنّ حركة الطيران استؤنفت في مطار هانوفر السبت إثر تعليقها فترةً قصيرة بسبب اصطدام سيّارة بحاجز ودخولها إلى مدرج المطار في حادثةٍ استُبعدت فيها الفرضيّة الإرهابيّة.

واعتقلت الشرطة سائق السيّارة وهو أوروبّي في العشرينات من عمره، كشفت الفحوص الطبّية أنّه "تحت تأثير المخدّرات"، خصوصا الكوكايين.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة "دي بي إيه" الألمانية إنّ السيّارة تحمل لوحة تسجيل بولنديّة ولم يُعثر على سلاح فيها.

واستبعدت السُلطات فرضيّة العمل الإرهابي، لكنّها لم تكشف دوافع هذا العمل.

وأفادت الشرطة مساء السبت بأنّ "مطار هانوفر استأنف حركته نحو الساعة 20,05".

وأوضحت أنّ 20 طائرة كان مقرّرًا هبوطها في المطار توجّهت إلى مطارات أخرى، فيما تأخّر إقلاع 13 طائرة.

وخلال عام 2017، استخدم 5,87 ملايين شخص هذا المطار الدولي.

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