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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 10:49 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 10:49

مدخل مستشفى صفاقس في تونس الذي نقل اليه المهاجرون الناجون من حادث الغرق في 3 حزيران/يونيو.

استأنف خفر السواحل التونسي صباح الاثنين عمليات البحث عن مفقودي حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية ادى الى مقتل 48 شخصا في حصيلة اولية.

وانقذ خفر السواحل الاحد 68 شخصا بينهم 60 تونسيا، وخمسة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وشخصان من المغرب وليبي اثر غرق مركب المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور المتوسط الى اوروبا، قبالة محافظة صفاقس بجنوب شرق البلاد.

وقال آمر القاعدة البحرية في صفاقس العميد محمد صالح سقعامة لفرانس برس "انطلقت اليوم عمليات البحث منذ الساعة الخامسة صباحا (04.00 ت غ) بالاستعانة بتسع وحدات بحرية وطائرة عمودية وفريق من الغواصين".

وحتى الساعة 11,00 (10,00 ت غ) لم يتم انتشال أي جثة اضافية بسبب "أحوال الطقس الصعبة وقوة الرياح وانعدام الرؤية تحت الماء"، وفقا للعميد محمد صالح سقعامة.

وتم تحديد هوية 24 جثة وسلم بعضها لأهاليها، ويضيف سقعامة ان "من بينها 14 جثة ظاهريا ترجح ان تكون لأفارقة والعشرة البقية من التونسيين".

ومن جانب آخر ترأس يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية جلسة عمل وزارية لمتابعة اخر مستجدات "فاجعة" غرق المركب، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وقرر المجلس تشكيل "خلية أزمة على المستوى الحكومي لتوفير الإحاطة بالعائلات وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين".

كما أكد الشاهد خلال الجلسة على "ضرورة التفعيل السريع لقرارات المجالس الوزارية السابقة فيما يتعلق بتتبع الشبكات الاجرامية المختصة في استغلال الشباب الراغب في الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات في أسرع وقت، ومعالجة كل أوجه القصور التي أدت إلى مثل هذه الفاجعة".

وكان آمر القاعدة البحرية قال في تصريح لفرانس برس الأحد ان سبب غرق المركب ليل السبت الاحد يعود أساسا الى "تحميله أضعاف حمولته اضافة الى انه لا يحتوي على ادنى مقومات السلامة".

وقالت الوزارة ان مركبا لمهاجرين غير شرعيين "كان بصدد الغرق" ليل السبت الاحد قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق)، قبل ان "يتم إنقاذ 67 منهم بينهم تونسيون وأجانب كما تمّ انتشال 11 جثة في حصيلة أولية".

وأكدت الداخلية انها تلقت "طلب استغاثة في الساعة 22,45 (21,45 ت غ) في الثاني من حزيران/يونيو بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".

وتابعت "تحركت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي خمسة اميال بحرية (نحو عشرة كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا (نحو 32 كلم) على سواحل مدينة صفاقس" جنوب البلاد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب