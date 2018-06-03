استئناف ماراتون سان دييغو بعد اطلاق نار واعتقال امرأة (الشرطة)
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مشاركون في ماراتون سان دييغو في 3 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أفادت الشرطة انه تم اعتقال امرأة بعد اطلاقها النار الاحد قرب موقع ماراتون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، فيما استؤنف السباق بعد توقفه فترة قصيرة.
وكتبت شرطة سان دييغو على تويتر "تم اعتقال مطلقة النار. لم يعد ثمة تهديد. المكان تم تأمينه. الماراتون استؤنف".
ولم تحدد الشرطة في بادئ الأمر هوية مطلق النار، لتعود لاحقا وتوضح ان الامر يتعلق بامرأة.
واشار منظمو الماراتون في بيان الى ان السباق توقف نحو 11 دقيقة بين الساعة 11:45 و11:56 بالتوقيت المحلي (نحو الساعة 18:45 ت غ).
ونقل نحو 4900 عداء الى منطقة آمنة، قبل ان يسمح لهم مجددا باستئناف السباق.
وقال المنظمون إن اطلاق النار "لا علاقة له بسباق اليوم"، لكنهم شددوا على انه تم تفعيل اجراءات الطوارئ.
ولم يتم الادلاء بأي معلومات عن احتمال سقوط جرحى. واشارت وسائل اعلام محلية الى اصابة شرطي في ساقه عرضيا بسلاحه.
وعثر على مطلقة النار في مبنى يستخدم كمرأب للسيارات قرب خط الوصول في وسط المدينة الواقعة في جنوب كاليفورنيا.
واظهرت مشاهد عرضتها وسائل اعلام محلية طرقا وقد زنرتها الشرطة بأشرطة امنية.
وكان تم تعزيز الاجراءات الامنية في 2013 بعد اعتداء ماراتون بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الذي نفذه شابان شيشانيان بتفجير عبوتين من صنع منزلي قرب خط النهاية، ما ادى الى مقتل ثلاثة واصابة اكثر من 250 شخصا بين المشاهدين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب