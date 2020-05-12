هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 07:36 ص

استأنفت شبكة السكك الحديدية العملاقة في الهند نقل الركاب بشكل محدود الثلاثاء بعد توقف منذ نهاية آذار/مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم التفشي المتسارع الوباء.

وسيتم تسيير 30 قطارا اعتبارا من يوم الثلاثاء من العاصمة نيودلهي إلى مدن عدة في الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة. ولا يمثل ذلك سوى جزءا يسيرا من الحركة في الأيام العادية.

وسيكون لزاما على الركاب وضع كمامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الذين لا يعانون أي أعراض بصعود القطار.

وأشار الإعلام الهندي إلى أن أكثر من 54 ألف بطاقة أدرجت للبيع الكترونيا تم شراؤها خلال ساعات.

وخارج محطة نيودلهي، اصطف الركاب الذين وضعوا كمامات أو مناديل فوق افواههم الثلاثاء في انتظار خضوعهم لاختبار سريع لفيروس كورونا.

وقال المصور أجاي ديواني، الذي علق لاسابيع في غازي آباد، إنه سار لمدة أربع ساعات للوصول إلى المحطة.

وأفاد وكالة فرانس برس وهو يحمل حقيبة ظهر ويسحب حقيبة بعجلات "لم أتلق راتبي منذ شهرين ومالك العقار كان يضغط علينا لسداد الإيجار".

توقفت شبكة القطارات الضخمة التي تنقل أكثر من 20 مليون مسافر يوميا أواخر آذار/مارس عن العمل، بعد فرض الهند إغلاقا صارما لوقف انتشار الفيروس. لكن قطارات الشحن استمرت بنشاطها.

وتم تسيير عدد محدود من الرحلات في الأيام الأخيرة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم على العودة إلى قراهم.

وبدأت الهند اجراءات تخفيف الإغلاق الذي من المقرر أن يرفع في 17 ايار/مايو، لكن حركة النقل بين الولايات ورحلات الطيران الداخلية والخارجية لا تزال متوقفة.

وسجلت لغاية الآن في الهند 70756 إصابة بينها 2300 وفاة بسبب الوباء، في حين شهدت الايام الأخيرة قفزات قياسية في عدد الحالات.

ويرى خبراء أن ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان قد لا يصل إلى ذروة الوباء قبل حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

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