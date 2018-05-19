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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 08:19 ص 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:19

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق (يسار) معانقا نائبه السابق احمد زاهد حميدي في مقر حزب باريسن ناسيونال، قبل صلاة الجمعة في كوالالمبور 18 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)