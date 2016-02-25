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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2016 08:53 ص 25 فبراير 2016 - آخر تحديث - 08:53

حذرت استراليا الخميس من احتمال ان يكون ارهابيون "في مراحل متقدمة من الاعداد لهجمات" في اندونيسيا واوصت المسافرين بتوخي الحيطة، قبل ايام على تحذير مشابه بخصوص ماليزيا المجاورة.

وافادت وزارة الخارجية والتجارة في ارشاد جديد للسفر "تفيد مؤشرات اخيرة ان ارهابيين قد يكونون في مراحل متقدمة من التخطيط لهجمات في اندونيسيا".

واضافت "نوصيكم توخي اقصى درجات الحيطة في اندونيسيا، لا سيما جاكرتا وبالي ولومبوك بسبب تهديد كبير بحصول هجومات ارهابية".

ولم تضاعف هذه التوجيهات من مستوى التهديد العام وهو "توخي اقصى درجات الحذر" مشيرة الى ان الوزارة ما زالت تتلقى معلومات مفادها ان الارهابيين ربما يخططون لاعتداءات في اندونيسيا قد تقع في اي مكان وزمان".

كما طلب من المسافرين توخي الحذر على الاخص في اماكن ذات حماية امنية ضعيفة او تعتبر اهدافا محتملة معروفة للارهاب، ذاكرا مواقع شهدت هجمات في السابق على غرار النوادي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم والفنادق الدولية والمطارات ودور العبادة.

واضاف النص ان "الحكومة الاندونيسية ضاعفت الاجراءات الامنية مؤخرا عبر البلاد ما يعكس التهديد الكبير القائم بهجمات ارهابية".

لكن متحدثا باسم الشرطة الاندونيسية اكد ان السلطات لم ترصد اي مؤشر الى هجوم وشيك. وقال اغوس ريانتو لوكالة فرانس برس "لم نسجل ما يدعو الى القلق (...) في الوقت الحالي اندونيسيا امنة".

وكانت الشرطة الاندونيسية اوقفت الجمعة عشرات الاسلاميين المتشددين المشتبه بهم في جزيرة جاوا، لكن لم يتضح ان كانوا على علاقة بالهجمات بالاسلحة النارية والانتحارية في جاكرتا في الشهر الفائت التي ادت الى مقتل اربعة مدنيين واربعة مهاجمين.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اعتداءات جاكرتا، فيما بدا يجذب الكثيرين من الاسلاميين المتشددين في اندونيسيا المسلمة باكثريتها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب