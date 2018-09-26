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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 06:11 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:11

حاكم المصرف المركزي الارجنتيني لويس كابوتو والذي استقال من منصبه في 25 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت الأرجنتين الثلاثاء تعيين حاكم جديد لمصرفها المركزي في إشارة موجهة على الأرجح لصندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه من أجل دعم خطة للمساعدة للخروج من الازمة الاقتصادية.

وأعلن حاكم المصرف المركزي لويس كابوتو استقالته بشكل مفاجئ وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه "لأسباب شخصية" بحسب بيان رسمي.

والحاكم الجديد غويدو ساندليريس الذي كان يشغل حتى الان منصب نائب وزير للاقتصاد مقرّب من وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني الذي يعرفه صندوق النقد جيدا فهو من قاد المفاوضات التقنية التي أفضت الى حصول البلاد على قرض ب50 مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من نيويورك "لقد عقدت لقاء جيدا جدا مع الرئيس (الارجنتيني) ماوريسيو ماكري" مضيفة "نحن قريبون من خط النهاية" في اشارة الى مراجعة الاتفاق المبرم في حزيران/يونيو بين الارجنتين وصندوق النقد الدولي.

من جهته صرح وزير الاقتصاد الارجنتيني في مؤتمر صحافي في نيويورك الاثنين "اذا سارت الأمور كما هو متوقع سنعلن الاتفاق" الاربعاء.

وعلق فاوستو سبوتورنو الخبير الاقتصادي الارجنتيني "كانت هناك شائعة (بالاستقالة) منذ الجمعة وذلك على خلفية توتر بين صندوق النقد والمصرف المركزي كما أن كابوتو لم يكن يتولى المنصب بشكل نهائي"، مضيفا "الأولوية بالنسبة الى الحكومة هي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وكان صندوق النقد منح الأرجنتين قرضا ب50 مليار دولار لوقف أزمة تدهور البيزو الذي فقد نصف قيمته إزاء الدولار منذ مطلع العام وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني.

وشهدت البلاد اضرابا عاما الثلاثاء حيث توقفت وسائل النقل المشترك وأغلقت ادارات وكانت الحركة هادئة في الشوارع.

وكان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري أعلن في مطلع الشهر الحالي إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب