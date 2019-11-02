هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 07:08 ص

الرئيس البوليفي ايفو موراليس خلال مؤتمر صحافي في لاباز في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلن رئيس مراقبي منظمة الدول الأميركية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا استقالته الجمعة بعد أن أقر بكتابة مقالات تنتقد الرئيس إيفو موراليس.

وغرد أرتورو اسبينوسا وهو محام واستاذ جامعي مكسيكي "قررت الانسحاب من بعثة المراقبة لعدم التأثير على موقفي الحيادي".

وأضاف "كان يفترض بي أن اطلع منظمة الدول الأميركية بمواقفي العلنية السابقة بشأن العملية الانتخابية في بوليفيا".

وأكد مكتب منظمة الدول الأميركية في لاباز لفرانس برس صحة هذه التغريدة.

وأورد الاعلام البوليفي أن اسبينوسا نشر الأسبوع الماضي مقالا كشف فيه رأيه في الانتخابات في بوليفيا، انتقد فيه الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس متهما إياه بالسعي إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.

وتحقيق منظمة الدول الأميركية حول العملية الانتخابية في بوليفيا والذي انطلق الخميس وسيستمر أسبوعين، طلبته حكومة موراليس ورفضته المعارضة.

وكانت أولى الأرقام الجزئية مساء الاقتراع في 20 تشرين الأول/أكتوبر تشير إلى دورة ثانية بين موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006 وخصمه الليبرالي كارلوس ميسا.

لكن نتائج جديدة نشرت في اليوم التالي أعلنت فوز موراليس ما أثار شكوكا لدى المعارضة والمراقبين الدوليين بحصول عمليات غش.

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