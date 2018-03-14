استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا
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رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خلال مؤتمر صحافي في براتيسلافا في 14 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
قدم رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو استقالته الاربعاء كما طالبت المعارضة بعد اغتيال الصحافي يان كوسياك الذي كان يحقق في قضايا فساد، في شباط/فبراير الماضي.
وقال "اليوم قدمت استقالتي الى الرئيس" اندري كيسكا. اذا قبلها اني مستعد للاستقالة غدا".
واعلن رئيس الوزراء ذلك بحضور زعماء الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بعد لقاء مع رئيس الجمهورية.
وقال فيكو (53 عاما) ان البلاد قد "تغرق في الفوضى اذا استولى رجال المعارضة الحالية على الحكم". ويرغب في تفادي تنظيم انتخابات مبكرة.
وقتل يان كوسياك وخطيبته بالرصاص لتحقيقه في قضايا فساد مفترضة وعلاقات مفترضة بين مسؤولين سياسيين محليين ورجال اعمال ايطاليين يشتبه في ارتباطهم بالمافيا في كالابريا.
واثار اغتياله ازمة سياسية في البلاد وخرج آلاف الاشخاص الى الشارع احتجاجا على الفساد وللمطالبة باستقالة فيكو.
وبحسب استطلاع اخير اعده معهد فوكوس يؤيد 62% من السلوفاك استقالته في حين يرى 13% انه يجب ان يبقى في منصبه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب