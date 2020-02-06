هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 09:53 ص

استقال رئيس وزراء ثورينغيا المنتخب توماس كيميريتش الخميس ودعا الى انتخابات جديدة في المقاطعة الواقعة في شرق ألمانيا غداة فوزه بهذا المنصب بفضل أضوات نواب من اليمين المتطرف ما اثار زلزالا سياسيا.

وصرح كيميريتش المنتمي الى الديموقراطيين الاحرار الليبرالي للصحافيين "قررنا التقدم بطلب لحل برلمان المقاطعة".

وأثار انتخاب كيميريتش غضبا في المانيا حيث اعتبرت المستشارة انغيلا ميركل الخميس أن حصوله على دعم من نواب من حزب البديل لالمانيا اليميني المتطرف، للفوز بمنصب رئيس حكومة المقاطعة، هو "أمر لا يغتفر".

وقالت في مؤتمر صحافي في جنوب افريقيا ان ما حدث في ثورينغيا "لا يغتفر، ولذلك يجب الغاء النتائج". ووصفت ما حدث الاربعاء بأنه "يوم سيء للديموقراطية".

وانتخب كيميريتش الاربعاء في خطوة مفاجئة بفضل تحالف أصوات نواب حزب ميركل وحزب البديل لالمانيا اليميني المتطرف.

وصرح الخميس "نريد انتخابات جديدة لازالة وصمة دعم حزب البديل لالمانيا لمنصب رئاسة حكومة" المقاطعة، مضيفا ان استقالته "امر حتمي".

وهذه هي المرة الاولى في تاريخ المانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي ينتخب فيها رئيس حكومة محلية بفضل أصوات اليمين المتطرف وأول مرة أيضا التي يصوت فيها اليمين المعتدل والمتشدد معا في هذا النوع من الانتخابات.

وجاء ذلك بعد أن تعهدت الأحزاب الألمانية الرئيسية بعدم العمل مع حزب البديل لالمانيا المناهض للاسلام والهجرة.

وفي برلين توالت ردود الفعل على نتائج الانتخابات، إذ أعرب حزب التحالف الاجتماعي الديموقراطي (يسار وسط) والشريك في ائتلاف ميركل، عن غضبه ودعا حزب الاتحاد المسيحي-الديموقراطي بزعامة ميركل الى النأي بنفسه عن حزب البديل لألمانيا إذا اراد استمرار الائتلاف.

وأوضحت ميركل أن نواب حزبها المحليين غير مسموح لهم بمساعدة كيميريتش في تشكيل حكومة أقلية في الولاية الصغيرة الواقعة شرق البلاد.

وقالت "يجب ألا يشارك الاتحاد المسيحي الديموقراطي في حكومة يقودها رئيس الوزراء هذا".

وأضافت ان تصرفات حلفائها المحليين في ثورينغيا "كسرت كل قيم ومبادئ الاتحاد المسيحي الديموقراطي".

وتابعت "يجب علينا الآن القيام بكل ما يمكن لتوضيح أن هذا لا يمكن أن يتوافق مع ما يفعله الاتحاد المسيحي الديموقراطي ومع آرائه، وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة".

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