هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 04:55 م

بيل شاين مدير الاعلام المستقيل في البيت الابيض في 12 تموز/يوليو 2018 في لندن

اعلنت الرئاسة الاميركية الجمعة أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الابيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز، قدم استقالته.

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة إن "بيل شاين سلم استقالته للرئيس (دونالد ترامب) مساء أمس (الخميس)"، موضحة ان شاين لا يزال يدعم ترامب وسيكون مستشارا داخل فريق حملته لانتخابات 2020.

وكان شاين تولى منصبه في تموز/يوليو 2018 خلفا لهوب هيكس التي انضمت الى فوكس نيوز.

وكان تولى نيابة رئاسة الشبكة الاخبارية القريبة من المحافظين في اب/اغسطس 2016 بعد استقالة رئيس مجلس ادارتها رودجر ايلز الذي لوحق قضائيا بتهمة التحرش الجنسي بمذيعة سابقة.

وفي ايار/مايو 2017، استقال شاين بدوره على خلفية تساؤلات عن موقفه من هذه القضية، وخصوصا بعدما اتهمه موظفون سابقون بانه تجاهل شكاوى التحرش بحق ايلز.

وعلق ترامب "قام بيل شاين بعمل استثنائي بالنسبة الي والى الحكومة. سنفتقده في البيت الابيض لكنني اتطلع الى العمل معه في الحملة الرئاسية للعام 2020 والتي سينخرط فيها في شكل كبير".

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