هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 11:56 م

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في ادارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا هذه الادارة.

وكتب ترامب على تويتر "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".

"كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

وبقى ماكالينان على رأس الوزارة مدة 6 اشهر بعد أن حل مكان الوزيرة السابقة كيرستن نيلسن التي استمرت على رأس هذه الادارة الهامة والنافذة مدة 18 شهرا.

وخلال ولاية ماكالينان القصيرة كثّفت إدارة ترامب الجهود لكبح التدفق الجماعي للمهاجرين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، سولء عن طريق مطالبة المكسيك بإعاقة عبورهم او الطلب منهم التقدم بطلبات لجوء في أول دولة يدخلونها، أي إما غواتيمالا أو المكسيك.

وكتب ماكالينان على تويتر "أريد ان اشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة الى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي".

واضاف "مع الدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدما رائعا للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الانسانية اللتين واجهناهما هذا العام، عبر خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة، ونشر المزيد من موارد حماية الحدود".

وأشار ترامب الى انه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الاسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك