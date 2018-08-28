استقالة وزير البيئة الفرنسي نيكولا اولو
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في باريس في 30 كانون الثاني/يناير 2018 لوزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو الذي قدم استقالته من الحكومة في 28 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا اولو الثلاثاء استقالته من الحكومة التي كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، في خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس ايمانويل ماكرون.
وقال الوزير الفرنسي لإذاعة فرانس انتر "اتخذت قرار مغادرة الحكومة" موضحا أنه شعر "أنه يعمل بمفرده" بشأن التحديات البيئية، داخل الحكومة.
وأضاف اولو (62 عاما) "إنه أصعب قرار أتخذه في حياتي. لا أريد الكذب بعد الآن ولا أريد أو أوحي بأن وجودي في الحكومة يعني أننا بمستوى هذه التحديات".
وهي ضربة قاسية للرئيس ماكرون الذي كان قد حقق نجاحا في إقناع أولو الذي يتمتع بشعبية كبيرة بدخول الحكومة في أيار/مايو 2017.
وأوضح اولو أنه لم يبلغ بعد ماكرون ولا رئيس الحكومة ادوار فيليب باستقالته. وقال "أعرف أنه ليس أمرا يتناسب مع الأعراف"، لكنه أوضح أنه يخشى أن يقوما "مرة أخرى (...) بردعه" عن الاستقالة.
وقال أولو أن "رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أبديا خلال الأشهر ال14 حيالي عطفا وولاء ووفاء كبيرا"، لكن على الرغم من ذلك لم تعرف الحكومة كيف تعطي الأولوية للرهانات البيئة، موضحا أنه لم يتمكن من الحصول سوى على "خطوات صغيرة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب