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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 06:56 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:56

في باريس في 30 كانون الثاني/يناير 2018 لوزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو الذي قدم استقالته من الحكومة في 28 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)