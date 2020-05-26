هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 01:40 م

دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، مغادراً منزله في لندن في 24 أيار/مايو 2020

دفعت حكومة بوريس جونسون أول ضريبة سياسية في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد باستقالة وزير فيها على خلفية تشكيكه بتبريرات مستشار رئيس الحكومة دومينيك كامينغز الذي خرق تدابير العزل المفروضة على البريطانيين.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني الذي يتعرّض لانتقادات لإدارته أزمة الوباء، صعوبات في طي صفحة القضية التي تسبب بها مستشاره النافذ والمثير للجدل.

وكتب وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة "ثمة سكان من دائرتي لم يتمكنوا من وداع أقربائهم، عائلات لم تتمكن من تشارك الحزن (على وفاة قريب)، أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة".

وتابع "لا يمكنني بنية طيبة أن أقول لهم إنهم كانوا جميعاً مخطئين وإن مستشاراً للحكومة كان على حق".

وتأتي استقالة روس غداة عقد كامينغز مؤتمراً صحافياً لم يتخلله أي اعتذار ولم يعرب فيه عن أي شعور بالندم، بل أكد فيه أنه تصرّف بشكل "قانوني ومنطقي" عندما اجتاز، رغم إجراءات الإغلاق، 400 كيلومتر ليقصد والديه في دورهام شمال شرق لندن، برفقة زوجته وابنهما، لأنه كان يبحث عن حلّ لحراسة طفله.

وكان كامينغز، العقل المدبر لحملة استفتاء عام 2016 الذي قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يخشى أن يكون مصاباً بكوفيد-19 عندما خرق تدابير العزل.

وتوجه إلى كامينغز انتقادات أخرى لزيارة قام بها إلى محيط قصر بارنارد الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى على بعد حوالى أربعين كيلومترا من منزل والديه، يوم عيد ميلاد زوجته. وأكد المستشار أن هذه الجولة بالسيارة كان يُفترض أن تتيح له التحقق من أن بامكانه القيادة بسلامة، إذ أن نظره كان متأثراً بالفيروس.

- تخفيف العزل في المرتبة الثانية -

ورغم محاولة الحكومة مساعدة المستشار، إلا أن العاصفة السياسية لم تهدأ بما في ذلك في صفوف المحافظين. ويطالب حوالى 15 نائباً محافظاً باستقالة كامينغز.

واعتبر مايكل هيسلتين من حزب المحافظين أن "افتقار" كامينغز الى "الصدقية" في روايته للوقائع "يضر بالحكومة وسياستها". وتساءل أيضا عن مدى تأثير المستشار "الذي لا يحاسبه نظريا إلا رئيس الوزراء ولكن يبدو أن سلطته تتنامى".

واظهر استطلاع للرأي نشره معهد يوغوف الثلاثاء أن 59 في المئة ممن شملهم يؤيدون استقالة كامينغز.

ودافع جونسون عن مستشاره المقرّب مرتين الأحد والاثنين أمام الصحافة، معرباً مساء الاثنين عن أسفه "للإرباك" و"الغضب" الذي أثارته القضية.

وينبغي على جونسون إدارة هذا الملف الحساس بالتوازي مع بدء تطبيق إجراءات الخروج من العزل. وقد شهدت الكثير من الشواطئ والحدائق اكتظاظاً في عطلة نهاية الأسبوع الفائت في ظل طقس مشمس.

واحتلّت قضية مستشار جونسون الصفحات الأولى في الصحف التي وضعت في المرتبة الثانية إعلان الحكومة بشأن إعادة فتح المحال التجارية "غير الأساسية" في منتصف حزيران/يونيو، وهو إجراء رئيسي ضمن إطار تخفيف العزل المفروض منذ نهاية آذار/مارس للحدّ من تفشي الوباء.

وكان رئيس الوزراء المحافظ يواجه انتقادات في الأصل من جانب المعارضة التي تتهمه بأنه تأخر في فرض الإغلاق وتزويد الطواقم الطبية والموظفين في دور العجزة بالبزات الواقية والكمامات.

والمملكة المتحدة هي البلد الثاني في العالم الاكثر تضررا بوباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة. وسجل البلد وفاة 37 ألف شخص، لكن الحصيلة تتجاوز 46 ألف وفاة اذا شملت الحالات المشتبه بها وغير المؤكدة، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.

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