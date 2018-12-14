استمرار الإحتلال الاسرائيلي "الخطر الأكبر" على أمن المنطقة (الأردن)

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 07:58 م

وزير الخارجية الياباني خلال اجتماعه بالصفدي في عمان الجمعة في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو الجمعة في عمان أن استمرار الإحتلال الاسرائيلي هو "الخطر الأكبر" على أمن المنطقة واستقرارها.

وحذر الصفدي خلال مباحثات اجراها مع نظيره الياباني تارو كونو من أن "استمرار الاحتلال والفشل في إيجاد أفق حقيقي لإنصاف الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين يمثل الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها".

وبحث الجانبان في عمان "التطورات في المنطقة وخصوصا تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والأزمة السورية والحرب على الإرهاب"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية.

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014، وبعد قرار واشنطن نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل الى القدس انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

ويرى الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية في ظل توافق دولي على أن وضعها النهائي يبقى خاضعا للتفاوض بين الجانبين.

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