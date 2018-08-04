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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 11:16 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:16

رئيس ويمبابوي ايمرسون منانغاغوا في مؤتمر صحافي في هراري في 03 آب/اغسطس 2018

لم يبت القضاء في زيمبابوي السبت مصير نحو عشرين معارضا موقوفين منذ الخميس بعد تشكيك المعارضة بفوز الرئيس المنتهية ولايته ايمرسون منانغاغوا الذي دعا إلى التهدئة على أمل طي صفحة عهد روبرت موغابي.

وفاز منانغاغوا بأغلبية 50,8 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاثنين وكانت الأولى منذ تنحية موغابي في تشرين الثاني/نوفمبر بعد حكم دام حوالى اربعة عقود.

ومنانغاغوا مثل موغابي، ينتمي إلى "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980.

وبعد يوم انتخابات هادىء، تدهور الوضع الاربعاء عندما تدخل الجيش والشرطة لقمع تظاهرة للمعارضة ما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل.

وفي اليوم التالي، دهمت الشرطة مقر حركة التغيير الديموقراطي المعارضة الذي أوقف فيه نحو عشرين شخصا اتهموا بممارسة العنف في اماكن عامة.

ومثل السبت 24 شخصا بينهم ثماني نساء امام محكمة هراري التي ارجأت القضية الى الاثنين للنظر في امكان الافراج الموقت عنهم.

وقال الناشط في حركة التغيير الديموقراطي جدعون بايت "يعلمون بانهم ابرياء لكنهم يريد فقط معاقبتهم واخافتنا".

وكان الوضع هادئا السبت في العاصمة لكن التوتر ساد ضاحيتها. وقالت الشاهدة كريستين ان "جنودا اعتدوا بالضرب مساء امس على اشخاص، واجهل السبب، لم يقوموا بشيء. الجنود لا يزالون في المكان ونخشى الخروج".

- "بناء زيمبابوي جديدة" -

وليل السبت، اوقف صحافي في صحيفة "نيوز داي" لساعات لدى الشرطة بحسب معهد الدفاع عن حرية الصحافة.

وشيع السبت العديد من ضحايا القمع.

وكان ايمرسون منانغاغوا (75 عاما) سعى الجمعة إلى التهدئة وقال ان انتخابات الاثنين تشكل "انطلاقة جديدة" من اجل "بناء زيمبابوي جديدة للجميع".

ووعد منانغاغوا بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي جرت الأربعاء ودان التدخل العنيف لرجال الشرطة.

ودافع عن شرعية انتخابه مؤكدا ان الاقتراع كان "حراً ونزيهاً وموثوقاً".

لكن هذه التصريحات لم تقنع نلسون تشاميسا زعيم المعارضة الشاب البالغ من العمر 40 عاما، إذ إنه دان السبت مجددا التزوير.

وكتب على حسابه على تويتر "لقد فزنا لكنهم قالوا العكس. أنتم قمتم بالتصويت وهم مارسوا الغش".

وقررت حركة التغيير الديموقراطي اللجوء الى القضاء مؤكدة ان لديها "ادلة" على حصول تزوير.

وبعد تلقيه الشكوى، سيكون أمام القضاء 14 يوما ليبدي رأيه. وسيتم تنصيب الفائز رئيسا خلال 48 ساعة.

وقال استاذ العلاقات الدولية انطوني فان نيوكيرك ان "منانغاغوا وحزبه يدركان ان لا اقتصاد في البلاد وانها تحتاج الى المجتمع الدولي. اذا نشر جنودا وقتل مزيدا من الاشخاص فلن يكون ذلك لصالحه".

واعتبر ان "التحدي الفعلي ليس التمثيل السياسي بل نهوض الاقتصاد. ولا يمكن خوض هذا التحدي الا بتعاون الرابح والخاسر".

وعبرت واشنطن عن أسفها لأعمال العنف لكنها "شجعت" الجمعة "كل المسؤولين السياسيين على اظهار رقي في الانتصار ولباقة في الهزيمة".

من جهتها، هنأت كوريا الشمالية التي تحالفت مع نظام موغابي لوقت طويل، الرئيس الجديد آملة ب"تعزيز العلاقات التاريخية".

بعد توليه السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر على أثر تحرك الجيش لعزل موغابي، حصل منانغواغوا هذا الأسبوع على الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

وقد عزز سلطته في الجمعية الوطنية أيضا مع فوز حزبه بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.

ومنانغاغوا هو الرئيس الثاني الذي تعرفه زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانياـ وكان مقربا من موغابي واتُهم بالتورط في حملة ترهيب الناخبين خلال انتخابات عام 2008 عندما انسحب زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي من الدورة الثانية بعد مقتل 200 من مؤيديه على الأقل.

من جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها "من التوقيف التعسفي لستين شخصاً على الأقل خلال سبعة أيام". ودعت مجددا الرئيس الجديد الى "الوفاء بوعوده" عبر "إصداره أمرا الى قوات الأمن لإنهاء الحملة الوحشية للتعذيب والترهيب وإسكات الأصوات المعارضة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب