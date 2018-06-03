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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 09:54 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 09:54

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول خلال تظاهرة دعما للفلسطينيين في غزة في 18 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)