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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 12:44 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:44

مقر وزارة الدفاع الروسية في 18 أيلول/سبتمبر 2018 في موسكو (afp_tickers)