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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 05:39 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:39

أفاد مسؤول عسكري اسرائيلي الثلاثاء أن سلاح الجو شن 200 غارة في سوريا في الاشهر ال18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها ايرانية، في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

وأكد المسؤول شن 202 غارة جوية في سوريا المجاورة، كلها ضد "أهداف عسكرية معظمها يعود الى الحرس الثوري (الايراني)".

وأضاف مشترطا عدم كشف هويته لتأكيد هذه التفاصيل التي وردت في العديد من وسائل الإعلام الاسرائيلية، أن 800 صاروخ وقنبلة استخدمت في هذه الغارات.

وتحاول اسرائيل منع عدوتها اللدودة ايران من التمركز عسكريا في سوريا حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة هناك.

ونسبت سلسلة من الغارات في سوريا أودت بايرانيين الى اسرائيل، لكن الجيش الاسرائيلي نادرا ما قام بتأكيدها.

واعترفت اسرائيل سابقا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها الى حزب الله، العدو الآخر لاسرائيل الذي يدعم الأسد ايضا.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الاسرائيلية في سوريا بعد تحذير وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الإثنين بأن بلاده قد تضرب أهدافا ايرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدا لاسرائيل.

وردا على سؤال حول تقارير عن تزويد ايران في الاشهر الأخيرة ميليشيات شيعية حليفة في العراق بصواريخ بالستية، أجاب ليبرمان "سنواجه أي تهديد ايراني، أيا كان مصدره"، مضيفا "حريتنا في التصرف كاملة".

ولم يعلق المسؤول الاسرائيلي مباشرة على هذه التقارير الثلاثاء، لكنه قال أن الجيش على دراية بنقل صواريخ من ايران الى العراق ومن ثم الى سوريا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب