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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 12:00 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:00

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة تفقدية للسياج الحدودي بين اسرائيل والاردن، في 9 شباط/فبراير 2016

اعلن مسؤول في الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل انهت بناء جزء من سياجها الحدودي من الجهة الشرقية مع الاردن وتقوم ببناء غلاف دفاعي فريد من نوعه حول مطار مدني جديد في ايلات في ما يشكل "شبكة" لحمايتها من الصواريخ.

وقال المسؤول في الجيش في بيان الجمعة "ان الحدود الشرقية لدولة اسرائيل هادئة نسبيا مع الاردن" الذي ترتبط معه بمعاهدة سلام، وفي السنوات الاخيرة بدات اسرائيل ببناء مطار "رامون" الدولي في وادي تمناع.

وتابع المسؤول "ومن اجل التشغيل السليم للمطار يتطلب ذلك بناء غلاف دفاعي حول المطار على طول الحدود الشرقية للاردن، يتضمن شبكة أسيجه بارتفاع 26 متراً مضادة للصواريخ هي الاولى من نوعها. وهي ابتكار فريد ​​من اختراع وحدة الهندسة في الجيش الاسرائيلي" وتكلفتها نحو 60 مليون شاقل اي نحو (17 مليون دولار).

بنت اسرائيل خلال العامين الماضيين جدارا بطول 34 كيلومتراً على الحدود مع الاردن بارتفاع 6 أمتار، ثلاثة امتار منها مبنية بالاسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 288 مليون شاقل اي نحو(82 مليون دولار)، وفق المصدر نفسه.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "ان السياج الجديد هو استمرار للسياج الذي بني على طول الحدود المصرية ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين الى إسرائيل والحركات الارهابية المختلفة".

وقالت سلطة المطارات "ان المطار الجديد هو أول مطار دولي وداخلي يشكل البوابة الجوية الجنوبية لدولة إسرائيل وسيخدم بالأساس السياحة الداخلية والدولية لمدينة إيلات ومواقع الترفيه السياحية في جنوب البلاد مثل البحر الميت".

واضافت سلطة المطارات "خطط في المطار مسار إقلاع وهبوط طوله 3600 متر، بحيث يمكن من إقلاع طائرات كبيرة الحجم، ويخدم نحو 1,8 مليون مسافر سنويا بمستوى عال". ومن المتوقع ان يفتتح المطار ما بين نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 .

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب