اسرائيل تبيع الشركة المصنعة لسلاح عوزي الى شركة خاصة
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اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية الاحد عن بيع شركة "اي ام اي سيستمز" الحكومية التي تصنع رشاش عوزي، الى شركة "ايلبيت سيستمز" الخاصة لصناعة معدات الدفاع مقابل أكثر من نصف مليار دولار.
وفي 2013 بدأت الحكومة عملية خصخصة شركة "اي ام اي سيستمز" التي كانت تعرف سابقا باسم شركة "اسرائيل للصناعات العسكرية".
وتصنع هذه الشركة رشاش عوزي الشهير، وبندقية جليل، وعربات مصفحة كما تدرب عناصر الامن.
وطبقا للاتفاق فان شركة "ايلبيت" التي مقرها اسرائيل، ستشتري شركة "اي ام اي سيستمز" بقيمة 1,8 مليار شيكل (522 مليون دولار/424 مليون يورو) ويمكن ان تدفع للدولة 100 مليون شيكل اخرى اعتمادا على اداء الشركة.
كم ستنقل ايلبيت مرافق شركة "اي ام اي سيستمز" من وسط اسرائيل الى منطقة النقب جنوباً، ما يسمح بتطوير العقارات في وسط اسرائيل وتنمية النقب اقتصاديا، بحسب بيان وزارة الدفاع.
ولم تكشف وزارة الدفاع عن موعد اتمام الصفقة التي يجب ان تحصل على موافقة هيئة عدم الاحتكار الاسرائيلية.
وتزود شركة "اي ام اي سيستمز" الجيش الاسرائيلي وجيوش خارجية بالتكنولوجيات والاسلحة، وتوظف نحو 3200 شخص، بحسب موقعها الالكتروني.
وفي 2016 احتلت اسرائيل المركز السادس بين اكبر الدول المصدرة للمعدات العسكرية في العالم، بحسب تحليل مؤسسة "اي اتش اس ماركيت" المختصة بهذا القطاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب