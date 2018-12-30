اسرائيل تحتج على صورة لوزيرة أردنية تدوس على صورة للعلم الإسرائيلي

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 04:51 م

صورة من الجانب الإسرائيلي للسياج الحدودية في الباقورة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018

قدمت وزارة الخارجية الاسرائيلية احتجاجاً إلى الأردن الأحد بعد ظهور صورة لوزيرة أردنية وهي تدوس على أرضية رسم عليها العلم الإسرائيلي أثناء دخولها الى قاعة اجتماعات.

وظهرت صورة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات الأسبوع الماضي وهي تدوس على الأرضية التي تحمل صورة العلم عند دخولها الى قاعة اجتماعات في مجمع النقابات المهنية وسط عمان.

وصورة العلم ملصقة بالأرضية عند مدخل المجمع منذ عدة سنوات احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتطبيع في العلاقات بين الدولة العبرية وعمان، بحسب مسؤولين في النقابات.

واستدعت إسرائيل السفير الأردني الأحد لتوضيح ما حصل، بحسب الوزارة.

وجاء في بيان أن "وزارة الخارجية تعتبر الحادث الذي أهانت فيه وزيرة أردنية العلم الإسرائيلي في عمان، خطيرا".

وتردد أن رئيس الوزراء دخل المبنى من باب جانبي.

وفي عمان، أكدت وزارة الخارجية الاردنية إحترام المملكة لمعاهدة السلام مع اسرائيل، مشيرة الى ان هذا المبنى هو "مبنى خاص".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية ماجد القطارنة في بيان ان "السفارة الاسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية (الاردنية) وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فوق العلم الاسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس لحضور اجتماع رسمي".

وأضاف ان "وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت اليوم ايضا لقاء القائم بالاعمال (الاردني) في السفارة في تل ابيب لذات الموضوع".

وأوضح القطارنة انه "تم إعلام الجانب الاسرائيلي ان المبنى هو مبنى خاص وان الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي".

وأكد "احترام الحكومة (الاردنية) لمعاهدة السلام مع اسرائيل".

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

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