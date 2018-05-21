اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعد تصويت اممي على بعثة تحقيق الى غزة (وزارة)
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متظاهر فلسطيني بين اطارات مشتعلة خلال مواجهات على حدود قطاع غزة مع اسرائيل في 18 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
استدعت اسرائيل سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة على ارسال بعثة دولية للتحقيق في مقتل 118 فلسطينيا منذ نهاية اذار/مارس برصاص جنود اسرائيليين.
وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان ان مساعدة مدير دائرة غرب اوروبا التقت الاثنين سفيري اسبانيا وسلوفينيا على ان تلتقي سفير بلجيكا الثلاثاء.
وتبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة قرارا يدعو الى "الاسراع في ارسال بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الاحداث الدامية في غزة.
ونص القرار على وجوب ان يحقق الفريق "في انتهاكات وسوء معاملة مفترضة (...) في اطار الهجمات العسكرية التي شنت خلال تظاهرات كبيرة للمدنيين بدأت في 30 اذار/مارس 2018" على ان يشمل ذلك "ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب".
وسارعت الخارجية الاسرائيلية يومها الى الرد رافضة القرار ومنددة به.
وقتل 118 فلسطينيا على الاقل منذ نهاية اذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل بحسب سلطات القطاع. وقتل 62 من هؤلاء في 14 ايار/مايو خلال تظاهرات ومواجهات مع القوات الاسرائيلية رفضا لافتتاح السفارة الاميركية في القدس.
وتتهم اسرائيل حركة حماس بتنظيم هذه التظاهرات واستغلالها وجعل المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب