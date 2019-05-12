هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 11:06 ص

المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي بعد فوزها في مسابقة يوروفيجن لعام 2018 في لشبونة في 12 أيار/مايو 2018

تنطلق الثلاثاء المقبل في تل ابيب مسابقة الأغنية الأوروبية السادسة والأربعون (يوروفيجن) التي تأمل اسرائيل أن تسمح بتلميع صورتها في العالم على الرغم من دعوات إلى مقاطعة الحدث.

وكانت تل أبيب اختيرت لاستضافة دورة 2019 من المسابقة بعد فوز المغنية الاسرائيلية نيطع برزلاي بمسابقة العام اماضي في البرتغال باغنيتها "لعبة" (توي) المستوحاة من حركة مكافحة التحرش الجنسي (مي تو).

ويقدم منظمو المسابقة الحدث الذي أطلق في 1956 على أنه "اكبر عرض ترفيهي متلفز في العالم". وتوسعت المسابقة على مر السنين لتضم دول أخرى مثل استراليا واسرائيل العوضين في الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظم الحدث.

ويحضر نحو مئتي مليون مشاهد كل سنة عرض اليوروفيجن.

- مقاطعة -

دعت "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" المؤيدة للفلسطينيين إلى مقاطعة المسابقة في إطار حملتها ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان على موقعها على الانترنت "نحن المغنين وكتاب الأغاني والراقصين والموسيقيين وغيرهم من الفنانين نحث جميع المتسابقين في مسابقة يوروفيجن 2019 على الانسحاب من المسابقة". ووقع أكثر من 120 فنانا فلسطينيا هذا البيان.

وطالب العديد من الفنانين المؤيدين للقضية الفلسطينية مثل روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد" والمغني البريطاني بيتر غابرييل بنقل المسابقة إلى دولة أخرى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما دعا ووترز النجمة العالمية مادونا إلى العدول عن قرارها إحياء عرض في ختام اليوروفيجن، كما قال فرع الشركة المنتجة "لايف نيشن" في اسرائيل.

ومادونا من المعجبين بالتقاليد اليهودية الصوفية (القبالة) وغنت في إسرائيل عدة مرات كما قامت بزيارات خاصة إلى الدولة العبرية.

وأعلنت "لايف نيشن" عبر صفحة فرعها المحلي على موقع فيسبوك أن مادونا ستحي عرضا في تل أبيب في الثامن عشر من أيار/مايو وستغني أغنيتين من بينهما واحدة لم تصدر بعد من ألبومها المقبل.

ورفض المنظمون الدعوات إلى مقاطعة الحدث الذي تشارك فيه 41 دولة. وكشف استطلاع للرأي أن المغني الهولندي دانكان لورنس هو الأوفر حظا للفوز بأغنيته "أركاد". ويفيد هذا الاتسطلاع أن اسرائيل ستحتل المرتبة الخامسة والعشرين باغنية "وطن " التي سيغنيها كوبي ماريمي .

- هدنة بمناسبة المسابقة؟ -

كتبت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليومية التي تصدر في تل أبيب أن "استضافة اليوروفيجن هي واحدة من أكبر الضربات الموفقة لاسرائيل من حيث الثقافة الشعبية على الساحة الدولية".

فبالإضافة إلى التهديد بالمقاطعة، تثير أعمال العنف بين اسرائيل وحركتي حماس والجهاد الاسلامي المسلحتين في قطاع غزة المحاصر، مخاوف.

فقد أطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة مئات الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي بعدما قصفت الدولة العبرية قاعدة لحماس. وقتل 25 فلسطينيا في القطاع بينهم امرأتان حوامل وثلاثة اطفال وكذلك اربعة مدنيين في اسرائيل، في اعمال العنف التي تلت.

وأعلن الفلسطينيون وقفا لإطلاق النار في السادس من أيار/مايو، لكن الوضع يبقى هشا.

وكتبت "هآرتس" أن "المكانة والاهتمام العالمي الذي ستحظى به اسرائيل في هذا الحدث قد يكون اختبارا لا يمكن تجاهلة لاغراء حماس اتجاهه".

- "صوت المثليين" -

ترى إسرائيل ان استضافة الأحداث الدولية هي وسيلة لتقديم صورة إيجابية وسلمية عن نفسها، وتشجيع السياحة التي تعتبر بالفعل مصدرا رئيسيا للدخل هذا البلد المطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

من جهة أخرى، تؤكد تل ابيب أنها صديقة للمثليين والمتحولين جنسيا. من بين النشاطات المقررعقدها في أسبوع يوروفيجن عرض للمثيلين "ليلة الكبرياء" في 13ايار/مايو في منطقة مطلة على البحر خصصت لاقامة مسابقة الاغنية الاوروبية.

ومن المشاركين الأوفر حظا للفوز بالمسابقة الفرنسي بلال الحساني (19 عاما) بأغنيته "ملك" (روا)، الذي يؤكد أنه "سعيد" لأنه "صوت وصورة للشباب المثليين والمتحولين جنسيا والسحاقيات" يريد تغيير الأمور".

ومن المرشيحن الآخرين للفوز السويد وروسيا وأذربيجان.

وقال رئيس بلدية تل ابيب رون هولداي في مؤتمر صحافي مؤخراً إن "اليوروفيجن فرصة عالمية مذهلة للانفتاح على تل ابيب التي ستستقبل الآلاف من السياح ، وستستضيف 1500 صحافي وسيشاهدها عشرات الملايين من المشاهدين".

وتبدأ المسابقة نفسها في 14 ايار/مايو بتنافس 17 دولة في الدور نصف النهائي. و18 متنافسا آخر يتنافسون في أمسية نصف النهائي في 16 أيار/مايو، على أن تقام النهائيات في 18 أيار/مايو.

وتدرب المتسابقون وطواقم المسرح على مدار الأسبوع لماضي في مجمع إكسبو تل أبيب.

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