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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 09:39 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:39

فلسطينيان يقرآن القرآن في مسجد في مدينة غزة خلال رمضان في 21 أيار/مايو 2018

أطلقت دبابة إسرائيلية النار الثلاثاء على موقع لحركة حماس في أعقاب تسلل أفراد من قطاع غزة الى إسرائيل واضرام النار في موقع عسكري وعودتهم أدراجهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، "تسلل عدد من المخربين الى اسرائيل واضرموا النيران في موقع عسكري اسرائيلي، وقامت الدبابات الاسرائيلية بدورها بقصف موقع رصد لحركة حماس".

وقال الجيش الاسرائيلي ان "الموقع الاسرائيلي كان خاليا"، ولم يؤكد تقارير صحافية إسرائيلية قالت ان الموقع خيمة قناص.

و لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في غزة.

وفي حادث منفصل قال الجيش "ان طائرة بدون طيار أطلقت من شمال غزة هبطت في اسرائيل خلال الليل ويجري فحصها".

تصاعدت التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" للتاكيد على حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل .

قتل 118 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات، ولم تقع أي إصابة في الجانب الإسرائيلي.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين "لقيام دولة اسرائيل" وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وقتل في هذين اليومين أكثر من ستين فلسطينيا وجُرح الالاف.

وتدافع اسرائيل عن افعالها بقولها إنها تقوم بالدفاع عن حدودها خشية من تسلل جماعي وتتهم حركة حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008 بالسعي الى استخدام الاحتجاجات كغطاء لتنفيذ هجمات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب