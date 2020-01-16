هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 11:09 م

عاصفة رعدية فوق رفح مساء 16 كانون الثاني/يناير 2020

أغار الطيران الاسرائيلي الخميس على مواقع لحماس في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي، وذلك ردا على بالونات حارقة جرى اطلاقها من القطاع.

وقال بيان الجيش الاسرائيلي أن "مروحية هجومية اسرائيلية استهدفت بنى تحتية تستخدم لأنشطة تحت الأرض من قبل منظمة حماس الارهابية في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الغارة جاءت ردا على بالونات ألصقت بها عبوات متفجرة وأطلقت عبر الحدود خلال النهار.

وأكد مسؤول فلسطيني في القطاع أن الغارة أصابت قاعدة تعود للجناح العسكري لحماس، لكن لم يتم الابلاغ عن إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي شن مساء الأربعاء غارات على مواقع لحركة حماس في غزّة ردّا على اطلاق أربعة صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب الدولة العبرية، واعترض اثنين منها نظام "القبة الحديدية".

وأفاد شهود عيان في غزة لوكالة فرانس برس أنّ القصف الإسرائيلي طاول قاعدة لحماس قريبة من شاطئ البحر من دون أن يوقع إصابات.

وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.

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