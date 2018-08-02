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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 12:20 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:20

جندي سوري يلوح بالعلم من على قبة كنيسة للارثوذكس في مدينة القنيطرة بجنوب سوريا في 27 تموز/يوليو 2018

صرح وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس ان تقدم قوات بشار اسد في سوريا يصب في مصلحة بلاده مع عودة الهدوء الى الحدود.

وقال ليبرمان اثناء تفقده لبطاريات صواريخ باتريوت في شمال اسرائيل إن "الوضع في سوريا من وجهة نظرنا سيعود الى ما كان عليه قبل الحرب الاهلية وان من مصلحة الاسد ومن مصلحتنا ان يكون الوضع مثل سابق عهده".

وبعد نحو سبع سنوات على بدء النزاع، استعادت القوات الحكومية السورية خلال العامين الأخيرين بفضل الدعم الروسي السيطرة على جبهات عدة في البلاد على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. وباتت تسيطر على ثلثي الاراضي بما فيها غالبية المدن الرئيسية.

وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 ألف قيل وملايين النازحين واللاجئين.

وتابع ليبرمان " لم نتدخل في الشؤون الداخلية السورية ولن نتدخل لضمان الهدوء شرط أن تتوفر ثلاث نقاط مهمة لنا اولا يتعين على سوريا الالتزام الصارم باتفاقية وقف اطلاق النار عام 1974 التي تراقبها الأمم المتحدة والتي اقامت منطقة منزوعة السلاح في الجولان".

واضاف "ثانيا لا يمكن ان تكون الاراضي السورية بمثابة قاعدة امامية لايران ضد دولة اسرائيل"، وثالثا "ألا تكون سوريا محطة عبور لتهريب السلاح من ايران الى حزب الله في لبنان".

وحذر بانه اذا لم تتوافر هذه الشروط فان بلاده "ستتصرف وقف مصالحنا الامنية".

وضمت إسرائيل في العام 1981 نحو 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان المحاذية التي احتلتها في العام 1967، لكن هذا الاجراء لم يحظ باعتراف المجتمع الدولي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب