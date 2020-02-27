هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 03:47 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي يطّلع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مركز طبي في تل أبيب في 19 شباط/فبراير 2020

أعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي عاد قبل ايام من ايطاليا، فيما نصحت الحكومة المواطنين تجنّب السفر إلى الخارج خشية تفشي الفيروس.

وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف خلال مؤتمر صحافي في تل ابيب "تم تشخيص حالة رجل مريض بفيروس الكورونا المستجد، وصل من شمال إيطاليا إلى إسرائيل قبل أربعة ايام".

وادخل المصاب الى مستشفى شيبا قرب تل ابيب.

واضاف "قام بالاتصال باسعاف نجمة داود الحمراء لفحصه وتقوم وزارة الصحة الآن بالاتصال بالأشخاص الذين التقوه للبقاء في المنزل. ومطلوب من كل شخص عاد من إيطاليا في الأسبوعين الماضيين البقاء معزولا".

وسجلت اسرائيل اصابتين بالفيروس كانا على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادتهما إلى البلاد.

وياتي هذا الإعلان في وقت نصحت فيه الحكومة الإسرائيلية رعاياها بتجنّب السفر إلى الخارج بهدف حماية الدولة العبرية من تفشي الفيروس.

وأضافت الحكومة إيطاليا إلى الدول التي يُحظر السفر اليها،او الوصول منها الى اسرائيل.

وقال نائب مدير وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحافي إيتامار غروتو خلال المؤتمر الصحافي "بامكاننا القيام باشياء لا تستطيعوا القيام بها في أوروبا مثل إغلاق الحدود".

وأضاف غروتو عبر الفيديو لانه نفسه يخضع لحجر الصحي بعد ان عاد من اليابان "نتخذ اجراءات الان وسيؤتي ثمارها لاحقا" .

من جهتها، قالت سيغال صادقي رئيسة قسم الصحة العامة في المؤتمر "إنه فيروس جديد، نتعلم اشياء جديدة كل يوم، إسرائيل بلد صغير ولدينا وسائل باختيار الاجراءات ، لا تستطيع دول اخرى القيام بها".

وفي تعميم نشر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حضّت وزارة الصحّة الإسرائيليين على "عدم التوجّه إلى إيطاليا" حيث بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 12 حالة من أصل 400 إصابة.

وأشارت الوزارة الى "احتمال كبير أن يكون المرض قد تفشى في دول أوروبية أخرى وفي أنحاء أخرى من العالم، لذا تحضّ وزارة الصحّة المواطنين على إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج".

ولم تشر السلطات إلى أيّ مناسبة محددة إلا أن التدبير يمكن أن يطبق نظرياً على عرب إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين قد يرغبون بالتوجّه إلى مكّة لأداء العمرة أو الحجّ، علماً بأنّ السعودية علّقت فجر الخميس دخول المعتمرين بهدف منع الوباء من الوصول إلى المملكة.

من جهته، اعلن وزير الداخلية أريع درعي الخميس اضافة إيطاليا الى قائمة الدول التي يمنع المسافرون منها من الدخول الى اسرائيل وهي اليابان وكوريا الجنوبية وماكاو وتايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ .

وقالت وزارة الداخلية الخميس انها منعت دخول غير الاسرائيليين على متن ثلاث رحلات وصلت من ايطاليا.

ووصلت رحلة من مدينة بيرغامو سمحت اسرائيل فقط لرعاياها بالنزول من الطائرة،واعادت 25 راكبا بينهم 19 ايطاليا،وستة من جنسيات اخرى كما سترحل معهم 119 ايطاليا كانوا في اسرائيل.

واضافت الوزارة "بالإضافة إلى ذلك، تم رفض دخول 23 مسافرا وصلوا من مدينتي فينيسيا وميلانو على متن رحلة طيران اخرى.كما منع دخول الاجانب الذين كانوا على متن طائرة تابعة لشركة "اليطاليا وصلت من مدينة روما".

ويثير بث "أخبار مضلّلة" حول الفيروس المخاوف من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 آذار/مارس، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

وقد تكون هذه الانتخابات مفصلية للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سيمثل في منتصف آذار/مارس أمام القضاء بتهم فساد واحتيال وإساءة الأمانة.

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