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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 07:23 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:23

جندي سوري في هضبة الجولان،في 14 اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)