اسرائيل تعلن انتهاء تقديم المساعدات الانسانية للسوريين
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جندي سوري في هضبة الجولان،في 14 اب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس انتهاء "عملية حسن الجوار" رسميا والتي كانت تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية والطبية لآلاف السوريين في الجزء المحتل من الجولان.
وافاد بيان للجيش أن "هذه المساعدات الإنسانية انتهت بعودة النظام السوري الى الجزء الجنوبي من سوريا".
وبشكل اجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، خضع للعلاج 4،900 مدني سوري بينهم 1300 طفل في المستشفيات الإسرائيلية، بينما تم تأمين العلاج لنحو سبعة الاف في مستشفى ميداني قرب خط الهدنة في الجولان.
واكد البيان تقديم الغذاء والمعدات الطبية والأدوية والخيام والمولدات والوقود والملابس ايضا.
لكن اسرائيل رفضت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 استضافة لاجئين من هذا البلد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب