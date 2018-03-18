اسرائيل تعلن توقيف عربي اسرائيلي يشتبه بقتله حاخاما في الضفة الغربية
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أصدقاء الحاخام ايتمار بن غال يعربون عن حزنهم خلال جنازته في مستوطنة بالضفة الغربية في 6 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
أعلنت السلطات الاسرائيلية الأحد توقيف عربي اسرائيلي للاشتباه بأنه طعن حاخاما حتى الموت قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.
ويعتقد أن عبد الحكيم عاصي المولود عام 1998 قتل الحاخام الاسرائيلي ايتامار بن غال (29 عاما) طعنا بسكين عند مدخل مستوطنة ارييل في الخامس من شباط/فبراير قبل أن يختبئ في شمال الضفة الغربية.
وأعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) توقيف عاصي في بيان صدر ليل السبت الأحد. وقال البيان أنه تم كذلك استدعاء الفلسطينيين الذين كانوا برفقة عاصي اثناء توقيفه للتحقيق.
وأظهر تسجيل مصور الحاخام ينتظر وصول حافلة عندما عبر شخص قالت السلطات الاسرائيلية أنه عاصي، الطريق وطعنه في صدره.
وأفاد الشين بت أن والدة عاصي من عرب اسرائيل ووالده فلسطيني من الضفة الغربية.
وذكرت معلومات صحافية أنه كان يعيش في تل أبيب قبل الهجوم ولديه تاريخ في الإدمان على المخدرات ويعاني من مشكلات اجتماعية.
ويأتي توقيفه في أعقاب عملية دهس نفذها فلسطيني قرب جنين في شمال الضفة الغربية الجمعة ما أسفر عن مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، وفقا للجيش.
ولا يزال التوتر كبيرا بعدما دعت حركة حماس الى ـ"يوم غضب" الجمعة مع مرور مئة يوم على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وقتل 31 فلسطينيا على الأقل وأربعة اسرئيليين منذ إعلان ترامب الذي أشعل تظاهرات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب