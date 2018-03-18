محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 10:48 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:48

أصدقاء الحاخام ايتمار بن غال يعربون عن حزنهم خلال جنازته في مستوطنة بالضفة الغربية في 6 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)