اسرائيل تعلن خطة لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
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مشهد عام لمستوطنة بيتار ايليت في الضفة الغربية المحتلة في 14 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس إنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ليبرلمان في بيان "إن الوحدات ال2500 الجديدة التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الاسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018".
واضاف إنه سيسعى ايضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية اخرى في مرحلة لاحقة.
وتابع ليبرمان "نحن ملتزمون المضي قدما في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ونلتزم بوعدنا".
وقال الوزير الاسرائيلي "في الاشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف اخرى من الوحدات السكنية".
وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
والثلاثاء طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب