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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 06:25 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:25

مشهد عام لمستوطنة بيتار ايليت في الضفة الغربية المحتلة في 14 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)