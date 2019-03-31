هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 08:16 ص

متظاهرون فلسطينيون يهربون من الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات أعقبت تظاهرة قرب الحدود بين إسرائيل ومنطقة ملكة شرق غزة بتاريخ 30 آذار/مارس 2019

أعادت إسرائيل فتح المعبرين مع غزة الأحد بعد ستة أيام على إغلاقهما في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل، على ما أفادت مسؤولة.

وقالت المتحدثة باسم وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر لوكالة فرانس برس إنه أعيد فتح معبر بيت حانون (إيريز) المخصص لعبور الأشخاص ومعبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص لمرور البضائع الأحد.

وكانت إسرائيل أغلقت المعبرين الإثنين إثر سقوط صاروخ أطلق من القطاع على منزل بوسط إسرائيل متسببا بإصابة سبعة أشخاص بجروح، ما حمل إسرائيل على الرد بشن غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة غداة احتجاج عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة".

وقتل أربعة فلسطينيين السبت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات التي كانت محدودة بعد وساطة الوفد الأمني المصري لتثبيت التهدئة بين الطرفين.

وأطلقت خمسة صورايخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال الليل، وردت الدبابات الإسرائيلية بإطلاق النار على مواقع عسكرية لحماس، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلن مسؤولون من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي.

ولم يعلق الجانب الإسرائيلي الذي خاض منذ عام 2008 ثلاث حروب مع حماس على تصريحات مسؤولي الفصائل الفلسطينية حول التوصل إلى اتفاق.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتفادي مزيد من التصعيد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان، والتي يواجه فيها منافسة شديدة من قائد الجيش السابق بيني غانتس.

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