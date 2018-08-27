اسرائيل تعيد فتح معبر إيريز مع قطاع غزة (وزارة الدفاع)
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رجل يلتقط صورة سيلفي أمام معبر ايريز (بيت حانون) بين اسرائيل وقطاع غزة في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2018(afp_tickers)
أعادت اسرائيل الاثنين فتح معبر إيريز مع قطاع غزة المغلق منذ أسبوع بسبب مواجهات على الحدود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية.
ومعبر ايريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني واسرائيل.
وأكد ناطق باسم الهيئة المكلفة تنسيق النشاطات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع (موغات) أن المعبر أعيد فتحه مع الابقاء على القيود الأمنية نفسها التي كانت مفروضة قبل إغلاقه، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن الاحد أنه سيعاد الاثنين فتح معبر ايريز شمال قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه. وقال بيان اصدره مكتب ليبرمان إن معبر ايريز سيعاد فتحه "نظرا للهدوء (السائد) على طول الحدود وتراجع حوادث العنف".
وكان معبر بيت حانون أغلق في 19 آب/اغسطس في ضوء "استمرار التظاهرات العنيفة على طول الحدود" بحسب السلطات الاسرائيلية.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي شديد منذ عشرة أعوام. كما ان حدوده مع مصر مغلقة في أغلب الأوقات.
وتحاول مصر والامم المتحدة منذ اسابيع التوصل الى هدنة دائمة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع واسرائيل بعد اشهر من التوتر والعنف.
وتشهد الحدود بين القطاع واسرائيل منذ 30 آذار/مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية. وقتل 172 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ ذلك التاريخ فيما قتل جندي اسرائيلي في العشرين من تموز/يوليو الفائت.
وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب