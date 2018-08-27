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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 08:26 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:26

رجل يلتقط صورة سيلفي أمام معبر ايريز (بيت حانون) بين اسرائيل وقطاع غزة في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (afp_tickers)