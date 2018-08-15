اسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع مع قطاع غزة بعد أسابيع من التوتر
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شاحنتان عند معبر كرم أبو سالم بين اسرائيل وغزة في 24 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أعادت اسرائيل الأربعاء فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، المغلق منذ التاسع من تموز/يوليو بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس عند معبر كرم أبو سالم، أن اسرائيل أعادت فتح المعبر ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وأكد مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه.
ومنذ التاسع من تموز/يوليو، تمنع اسرائيل منع الجزء الأكبر من البضائع من المعبر بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح لوكالة فرانس برس أن "اسرائيل أعادت صباح اليوم (الأربعاء) فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة".
وأوضح "أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء"، مشيرا إلى أنه "سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة".
وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وأسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب