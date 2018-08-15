محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 07:13 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:13

شاحنتان عند معبر كرم أبو سالم بين اسرائيل وغزة في 24 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)