اسرائيل تغلق معبر إيريز مع قطاع غزة (الجيش)
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رجل يلتقط صورة سيلفي أمام معبر ايريز (بيت حانون) بين اسرائيل وقطاع غزة في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2018(afp_tickers)
أغلقت اسرائيل مجددا الأربعاء معبر إيريز الوحيد المخصص للأفراد مع قطاع عزة وذلك غداة صدامات قرب نقطة العبور، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي الأربعاء.
وتابع الجيش أن المعبر سيظل مغلقا حتى إصلاح الأضرار الناجمة عن المواجهات دون إعطاء توضيحات حول الوقت الذي سيتطلبه ذلك، على أن يتم السماح فقط بعبور الحالات الانسانية.
ومعبر ايريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل.
وأضاف الجيش أن "مئات المشاغبين" الفلسطينيين شاركوا في أعمال عنف الثلاثاء ورشقوا حجارة ما ألحق أضرار بمبنى نقطة العبور.
وكانت اسرائيل أعادت فتح المعبر في 27 آب/اغسطس بعد إغلاقه لمدة أسبوع.
في المقابل، يظل معبر كرم أبو سالم (كريم شالوم) المخصص لمرور البضائع إلى قطاع غزة مفتوحا بعد إغلاقه مرات عدة خلال الأشهر الماضية.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي شديد منذ عشرة أعوام. كما أن حدوده مع مصر مغلقة في أغلب الأوقات.
وتحاول مصر والأمم المتحدة منذ أسابيع التوصل إلى هدنة دائمة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل بعد اشهر من التوتر والعنف.
وتشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ 30 آذار/مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. وقتل 172 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ ذلك التاريخ فيما قتل جندي إسرائيلي في العشرين من تموز/يوليو الفائت.
وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب