اسرائيل تفرج عن صحافي فلسطيني مقابل امتناعه عن ممارسة عمله لشهرين
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صحافيون فلسطينيون يتظاهرون في رام الله في 6 ايار/مايو 2018 للتنديد باستهداف الصحافيين(afp_tickers)
اشترطت محكمة اسرائيلية على الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي ان يمتنع عن ممارسة عمله لشهرين مقابل الموافقة على الافراج عنه، بحسب ما قالت عائلة الصحافي الجمعة.
وافرج عن الريماوي، رئيس تحرير قناة "القدس" الفضائية التابعة لحركة حماس، الاربعاء بعدما اعتقل ل23 يوما بتهمة "التحريض على العنف".
واعتقل مع الريماوي ثلاثة صحافيين اخرين، غير انه تم الافراج عنهم بعد عشرة ايام في حين ظل الريماوي معتقلا.
وقالت عائلة الريماوي التي تسكن في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ان "اطلاق سراحه تم ليلة الاربعاء في اليوم الاول من عيد الاضحى، ومن ضمن الشروط التي فرضتها عليه المحكمة ان يوقف عمله الصحافي لمدة شهرين ويمتنع عن الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام".
ولم يصدر اي رد فعل من الجيش الاسرائيلي.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اصدر الشهر الفائت قرارا اعتبر بموجبه قناة القدس التي مقرها في لبنان "منظمة ارهابية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب