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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 03:57 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:57

صحافيون فلسطينيون يتظاهرون في رام الله في 6 ايار/مايو 2018 للتنديد باستهداف الصحافيين (afp_tickers)