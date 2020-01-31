هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يناير, 2020 07:21 ص

فلسطينيون يتفقدون موقعا تعرض لقصف جوي اسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، الجمعة 31 كانون الثاني/يناير 2020

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا لحماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الجمعة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوب اسرائيل، وفق ما أعلن الجيش.

وأُطلقت ثلاثة صواريخ على إسرائيل ليلا لم توقع إصابات. واعترضت الدفاعات الجوية اثنين منها وفق بيان الجيش الاسرائيلي.

وسارعت إسرائيل للرد بضرب أهداف لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقصف الجيش "أهدافا لحماس في جنوب قطاع غزة" وفق البيان.

وعززت إسرائيل قواتها المنتشرة على الحدود مع قطاع غزّة، غداة إعلان خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي رحّب بها الإسرائيليّون ورفضها الفلسطينيّون.

وأطلق صاروخ من غزة مساء الأربعاء ما استدعى ضربات على أهداف لحماس في جنوب غزة.

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي الذي يعدّ أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي خانق.

وردّت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينياً، ولم يقتل أي إسرائيلي.

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