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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 10:43 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 22:43

أغارت اسرائيل على موقعين تابعين لحركة حماس في غزة ليل السبت من دون ان ترد في الحال تقارير عن وقوع اصابات، بحسب ما اعلنت مصادر امنية فلسطينية في القطاع المحاصر.

وقالت المصادر إن الغارة الاولى استهدفت منشأة في رفح في جنوب القطاع تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، بينما اكتفت بوصف الهدف الثاني بانه موقع لحماس في وسط القطاع.

من جهته أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان "مقاتلاته قصفت اهدافا عسكرية في مجمع تابع لمنظمة حماس الارهابية في قطاع غزة".

ولم يؤكد الجيش شن غارة ثانية.

وافاد البيان ان العملية تأتي ردا على تسلل وجيز لمحتجين فلسطينيين عبروا الحدود من القطاع الى اسرائيل في وقت سابق من يوم السبت قبل ان يعودوا سريعا الى داخل الاراضي الفلسطينية.

وتابع البيان ان الغارة تأتي كذلك ردا على المحاولات الفلسطينية المتكررة لتخريب السياج الحدودي "والبنى التحتية الامنية" خلال الاحتجاجات المستمرة على الحدود بين القطاع والدولة العبرية.

وقتل 116 فلسطينيا على الاقل منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب الالاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فيما لم يقتل اي اسرائيلي خلال الاحتجاجات عند الحدود بين غزة واسرائيل.

وتراجعت حدة التظاهرات عند الحدود بين غزة واسرائيل بعد ان بلغت ذروتها في 14 ايار/مايو حين قتل 61 فلسطينيا على الاقل خلال تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الاميركية في اسرائيل من تل أبيب الى القدس.

وتدافع اسرائيل عن ممارستها عند الحدود مع غزة وتعتبرها ضرورية للدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل الى اراضيها.

وتتهم اسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وخاضت ثلاث حروب ضدها منذ نهاية 2008، باستخدام الاحتجاجات التي انطلقت في ذكرى يوم الارض في 30 آذار/مارس غطاء لممارسة اعمال عنف.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب