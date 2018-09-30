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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 05:12 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:12

جنود اسرائيليون يحرسون نقطة حدود القنيطرة بين اسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان المحتلة في 27 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)