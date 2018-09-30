اسرائيل تقول أنها مستعدة لاعادة فتح معبر القنيطرة
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جنود اسرائيليون يحرسون نقطة حدود القنيطرة بين اسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان المحتلة في 27 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
ذكر الجيش الاسرائيلي أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة مع سوريا من جانبها، عقب عودة قوات حفظ السلام الدولية بعد أربع سنوات من انسحابها.
وقال الجيش في وقت متأخر من السبت أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان "سمح بإعادة فتح بوابة الفا في معبر القنيطرة بين اسرائيل وسوريا بما يسمح للأمم المتحدة باستئناف نشاطها عبر المعبر بانتظار أن تعيد سوريا فتحه من جانبها".
واستأنفت قوات الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك دورياتها في منطقة المعبر في آب/أغسطس بعد ان انسحبت منها في 2014 عند سيطرة فصائل مسلحة ترتبط بالقاعدة على المنطقة بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب السورية.
وعادت القوات الدولية إلى المنطقة بعد أن تمكنت القوات السورية مدعومة من روسيا من استعادة السيطرة على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان وإخراج الفصائل المسلحة من "منطقة خفض التصعيد".
واحتلت اسرائيل معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967 وبعد ذلك ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب