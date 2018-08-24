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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 01:28 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:28

متظاهرون فلسطينيون يتجمعون على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة في 3 آب/اغسطس 2018

أعلنت إسرائيل إن ممرضا فلسطينيا لدى منظمة أطباء بلا حدود أطلق النار الاثنين على جنودها على حدود غزة، في اتهام قالت المنظمة الطبية الخيرية الجمعة إنها تحقق فيه مؤكدة وفاة أحد موظفيها.

وقالت المنظمة في بيان إن "أطباء بلا حدود تؤكد أن أحد موظفيها، هاني محمد المجدلاوي، قتل في غزة الإثنين 20 آب/اغسطس 2018".

وأضافت أن "أطباء بلا حدود تسعى للتحقق من وفهم الظروف المتعلقة بهذه الحادثة البالغة الخطورة، ولا يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليق في هذه المرحلة".

وأصدرت الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الانشطة في المناطق الفلسطينية بيانا في ساعة متأخرة الخميس هاجمت فيه منظمة أطباء بلا حدود ووصفتها بـ"إرهاب بلا حدود".

وقال البيان إن "هاني المجدلاوي الذي حاول التسلل من السياج الأمني في شمال قطاع غزة مسلحا ببندقية، أطلق النار باتجاه قوات عسكرية بل رمى عبوة ناسفة عليهم".

وقالت الهيئة إن المجدلاوي كان "ممرضا يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود الدولية".

وللمنظمة نحو 200 موظف محلي وأجنبي في غزة، وفي أيار/مايو دانت المنظمة الخيرية استخدام اسرائيل القوة في مواجهة تظاهرات حدودية معتبرة ذلك "غير مقبول ولاإنسانيا".

ووصفت سياسة الجيش بأنها "إطلاق النار بالذخيرة الحية على متظاهرين، على افتراض أن أي شخص يقترب من السياج الفاصل هدف مشروع".

وقتل 172 فلسطينيا على الاقل بنيران إسرائيلية على حدود غزة خلال تظاهرات بدأت في 30 آذار/مارس أطلقوا عليها اسم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.

وقتل جندي إسرائيلي بنيران فلسطيني في تموز/يوليو.

وتقول إسرائيل إن استخدامها القوة ضروري للدفاع عن الحدود ووقف التسلل والهجمات.

ولم ترد السلطات الإسرائيلية فورا الجمعة على طلبات لتأكيد مقتل المجدلاوي والمكان الذي تحتفظ فيه بجثته.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الإثنين بيانا مقتضبا حول اشتباكات حدودية لم يذكر فيه اسم المجدلاوي كما لم يؤكد مقتله.

وقال بيان الجيش إن "إرهابيا أطلق النار على قوات الدفاع الاسرائيلية في شمال قطاع غزة، وردا على ذلك قامت قوات الدفاع الاسرائيلية باطلاق النار باتجاه الإرهابي".

وأكد البيان عدم إصابة أي جندي بجروح دون ذكر أي إصابات بين الفلسطينيين.

وتأتي الحادثة الحدودية وسط محاولات من مصر ومسؤولين من الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب