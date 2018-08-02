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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 04:36 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:36

جندي اسرائيل يخمد النيران التي اشتعلت بسبب بالون يحمل مواد قابلة للاشتعال اطلقه محتجون فلسطينيون من قطاع غزة في 31 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)