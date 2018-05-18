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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 03:05 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:05

فلسطيني يرمي قنبلة مسيلة للدموع خلال مواجهات قرب السياج الامني مع اسرائيل في قطاع غزة الجمعة في 18 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)