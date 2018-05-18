اسرائيل تندد ب "النفاق" بعد قرار الامم المتحدة حول غزة
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فلسطيني يرمي قنبلة مسيلة للدموع خلال مواجهات قرب السياج الامني مع اسرائيل في قطاع غزة الجمعة في 18 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
نددت اسرائيل بما وصفته ب"النفاق والسخافة" بعد تصويت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "اسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الانسان الذي يؤكد مرة اخرى انه منظمة ذات غالبية معادية لاسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14 قرارا يدعو الى "ارسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل" للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة "في اطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018" في غزة.
وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الاثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس.
قتل 62 فلسطينيا وأصيب نحو 3 الاف بجروح يومي الاثنين والثلاثاء في أعنف مواجهات تشهدها المنطقة الحدودية مع اسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس/اذار الماضي بمناسبة ذكرى يوم الارض.
وقتل 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب الالاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. في حين أصيب جندي اسرائيلي واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب