اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة (السلام الان)
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مستوطة آدم الاسرائيلية قرب رام الله في 30 كانون الثاني/يناير 2015.(afp_tickers)
وافقت السلطات الاسرائيلية الاربعاء على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة كما افادت حركة السلام الان غير الحكومية، هي الاحدث في سلسلة قرارات مماثلة اتخذت منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية.
والخطط لبناء 1004 وحدة سكنية التي أقرتها لجنة وزارة الدفاع هي في مراحل مختلفة بحسب ما افادت "السلام الان" التي تراقب انشطة الاستيطان الاسرائيلية.
وتشمل 370 وحدة سكنية في مستوطنة آدم التي تعرض فيها ثلاثة اسرائيليين للطعن بايدي فلسطيني في تموز/يوليو ما أدى الى مقتل أحدهم.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تعهد بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة ردا على عملية الطعن.
بحسب حركة "السلام الان" فان 96% من الوحدات التي تمت الموافقة عليها "تقع في مستوطنات معزولة سيكون على اسرائيل على الارجح ان تخليها في اطار اتفاق على أساس دولتين".
وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وحجر عثرة امام جهود السلام. ويؤدي الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة اراضيها متواصلة.
وتقول حركة "السلام الان" ان مخططات الاستيطان ارتفعت الى 6742 وحدة عام 2017 مقارنة مع 2629 في 2016، اخر سنة لادارة الرئيس السابق باراك اوباما.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب