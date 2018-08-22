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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 12:17 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:17

مستوطة آدم الاسرائيلية قرب رام الله في 30 كانون الثاني/يناير 2015. (afp_tickers)