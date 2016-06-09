اسرائيل سترسل تعزيزات اضافية من مئات الجنود الى الضفة الغربية بعد هجوم تل ابيب (الجيش الاسرائيلي)
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وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يتفقد موقع الهجوم في تل ابيب الخميس 9 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
اعلن الجيش الاسرائيلي الخميس انه سينشر قوات معززة مؤلفة من مئات الجنود في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم في تل ابيب قام فيه شابان فلسطينيان بفتح النار في مطعم ما ادى الى مقتل اربعة اسرائيليين.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "وفقا لتقييم الاوضاع، سيتم تعزيز فرقة يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) بكتيبتين اضافيتين".
ولم يحدد الجيش عدد الجنود في كل كتيبة ولكن مصادر عسكرية قالت ان الحديث يدور عن مئات من الجنود الاضافيين.
وكانت اسرائيل اعلنت صباح الخميس انها جمدت تصاريح الدخول اليها والى القدس الشرقية المحتلة والتي منحتها الى 83 الف فلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان، غداة هجوم تل ابيب.
وقالت الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش في الاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان "تم تجميد 83 الف تصريح" منحت بمناسبة شهر رمضان "خاصة التصاريح المخصصة للزيارات العائلية" للفلسطينيين.
ويقدم كثير من الفلسطينيين طلبات للحصول على تصاريح لدخول اسرائيل والقدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان للصلاة في المسجد الاقصى وزيارة الاقارب.
وبموجب هذا الاجراء، تم ايضا تجميد تصاريح دخول لمئات من سكان قطاع غزة الذين حصلوا على تصاريح دخول لزيارة الاقارب والصلاة.
وفي حي سارونا للمطاعم والحانات القريب من وزارة الدفاع فتح شابان فلسطينيان في العشرينات من عمرهما النار مساء الاربعاء عشوائيا في واحد من اعنف الهجمات التي ينفذها فلسطينيون منذ بدء موجة العنف في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب