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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 يونيو, 2016 10:05 ص 09 يونيو 2016 - آخر تحديث - 10:05

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يتفقد موقع الهجوم في تل ابيب الخميس 9 حزيران/يونيو 2016 (afp_tickers)