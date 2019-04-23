هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 04:21 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرض الإعلان الذي وقعه واعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وإلى يمينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض بواشنطن في 25 آذار/مارس 2019

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء انه يعتزم اطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة تقديرا لاعترافه بسيادة اسرائيل عليها.

وصرح نتانياهو، الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة مع عائلته لقضاء عطلة الفصح اليهودي، في رسالة فيديو أنه سيطرح على الحكومة قرارا يدعو فيه إلى اطلاق اسم ترامب على المستوطنة الجديدة.

وقال "نحن جميع الإسرائيليين تأثرنا بشدة عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وأعلن الرئيس الأميركي في 21 آذار/مارس اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو قرار يتعارض مع المسار الذي انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا المجال.

وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الشهر الماضي بناءً على طلب سوريا، تمّ التنديد بقرار ترامب باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن الأعضاء الدائمون الأربعة الآخرون في المجلس - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا - أنهم سيواصلون اعتبار الجولان أرضا عربية محتلة من إسرائيل.

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981. ووقع ترامب على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم ضد هذا القرار الذي يأتي في أعقاب قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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