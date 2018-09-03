اسرائيل لا تستبعد ضرب أهداف ايرانية في العراق
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وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر صحافي في الجولان 10 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
لوّح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الإثنين بأن اسرائيل قد تضرب أهدافا ايرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدا لاسرائيل، لافتا الى أن بلاده ستضرب حيثما تجد ذلك ضروريا.
وردا على سؤال حول تقارير عن تزويد ايران في الاشهر الأخيرة ميليشيات شيعية حليفة لها في العراق بصواريخ بالستية، أجاب "سوف نواجه أي تهديد ايراني، أيا كان مصدره".
وأضاف خلال مؤتمر من تنظيم شركة اعلامية اسرائيلية "حريتنا في التصرف كاملة".
وتعهدت اسرائيل بوقف التمركز العسكري الايراني في سوريا حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في بلاده.
ونسبت سلسلة من الغارات الأخيرة في سوريا التي أودت بحياة ايرانيين الى اسرائيل.
كما اعترفت اسرائيل بشن عشرات الغارات في سوريا ضد أهداف قالت انها عمليات تسليم أسلحة متطورة الى حزب الله.
وعندما سئل عن امكانية أن تضرب اسرائيل مواقع عسكرية ايرانية في "العراق أو ايران"، أكد ليبرمان "لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية وحدها، يجب ان يكون هذا واضحا".
والأحد أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو محادثات مع الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن سوريا جيمس جيفري تناولت الوضع في سوريا وايران.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب