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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 04:31 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:31

وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر صحافي في الجولان 10 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)