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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 02:16 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:16

لازال بيوتر فيرزيلوف الناشط في الفرقة الروسية المعارضة "بوسي ريوت"، في قسم العناية المركزة بمستشفى ببرلين لكنه خارج دائرة الخطر بعد تعرضه "للتسمم على الارجح"، في حين قال اقاربه انه كان ضحية "محاولة اغتيال محتملة".

واشارت التحاليل الطبية في موسكو وبرلين الى "حالة تسمم على الارجح"، كما افاد كاي اوفي ايكارد، الطبيب في مستشفى "شاريتيه" في برلين، في مؤتمر صحافي.

ولم يعرف مصدر التسمم وقال مدير المستشفى في برلين كارل ماكس اينفول "لا يمكننا ان نقول اي شيء بشأن طريقة دخول المادة السامة للجسم، هذا ليس عملنا".

لكن طليقة الناشط تقول ان احدهم في روسيا وربما "وكالة لقوات الامن" ارادت اغتياله.

-"السم في المخ"-

واضافت نادجدا تولوكونيكوفا التي كانت اعتقلت لنحو عامين في 2012 بسبب معارضتها الرئيس فلاديمير بوتين، "انها على الارجح محاولة اغتيال او على الاقل ترهيب (..) لدينا شكوك لكن لا يمكن الخوض فيها دون موافقة" فيرزيلوف.

واكد مدير المستشفى في برلين ان الناشط "خارج دائرة الخطر، وضعه يتحسن يوما بعد يوم" مؤكدا أنه واع وقادر على الكلام.

لكن طليقته تقول انه "لا يمكنه تحديد مكان وجوده".

واضافت في مؤتمر صحافي "السم لا يزال في مخه وهو لا يتمكن من تركيز انتباهه لاكثر من عشر ثواني".

وهذا الناشط الروسي البالغ من العمر 30 عاما ويحمل ايضا الجنسية الكندية، كان وصل في حالة وصفت ب "الخطرة" الى برلين في طائرة طبية ليل السبت الاحد من مستشفى في موسكو.

وبحسب المستشفى الالماني فان الاطباء الروس عالجوا على الفور الناشط باعتبار حصول تسمم حيث دلكوا معدته وقاموا بتنقية الدم لتنظيف الجسد من اي سموم.

وكان فيرزيلوف اقتحم مع صديقته فيرونيكا نيكولشينا وقد تنكرا بهيئة شرطيين في 15 تموز/يوليو الملعب الذي شهد نهائي كاس العالم لكرة القدم بروسيا. وحكم عليهما بالسجن 15 يوما.

وهو ايضا مؤسس موقع ميديازونا المتخصص في اخبار الحقوقيين.

-تسمم في المحكمة-

وبحسب نيكولشينا الموجودة ايضا ببرلين فان فيرزيلوف سجن في 11 ايلول/سبتمبر في محكمة بموسكو حيث كانت هي ايضا معتقلة.

وقالت "قد يكون حدث اثناء النهار الذي امضاه في المحكمة حين كنت معتقلة (...) على الارجح حدث ذلك هناك او قرب المكان".

ويأتي ادخال هذا الناشط المستشفى في وقت تسمم فيه قضية الجاسوس الروسي السابق سكريبال مجددا العلاقات بين روسيا والغرب.

واتهمت الحكومة البريطانية شخصان تقول انهما عنصرين في المخابرات العسكرية الروسية بتسميم سكريبال وابنته في انكلترا.

وتتفي موسكو هذه الاتهامات.

وقال ايكارد إن فيرزيلوف كان يعاني من التسمم منذ أسبوع عندما أدخل إلى المستشفى في برلين. وأضاف أن "العوارض التي يعاني منها يمكن أن تنجم عن عدد كبير جدا من المواد المتنوعة"، مشيرا إلى أعشاب أو كل أنواع المخدرات.

واعترف بأن فرص كشف طبيعة هذه المواد "ليست كبيرة جدا" لأن التحاليل أجريت بعد ستة أيام على التسمم المفترض.

كما استبعد مدير المستشفى بدوره احتمال جرعة زائدة من المخدرات تسبب بها الناشط بنفسه.

وقالت نيكولشينا انها كانت شاهدة على تدهور صحة صديقها. وقالت ان العوارض الاولى كانت اضطرابات في النظر ثم مشاكل في الحركة والنطق. ثم غاب عن الوعي لفترة مع فقدان مؤقت للنظر والكلام.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب